O Governo do Estado do Rio de Janeiro deposita nesta sexta-feira (12), antes do décimo dia útil estipulado no calendário de pagamentos do Estado, os salários integrais de abril dos servidores ativos da Educação e do Degase e de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança - policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e demais funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados.

Ao todo será depositado o valor líquido de R$ 915 milhões. O pagamento dos ativos da Educação será efetuado com recursos do Fundeb e o da Segurança com recursos do Tesouro. Os vencimentos serão depositados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

Governo do Rio paga salários integrais de abril aos servidores da Educação e Segurança

A antecipação do pagamento dos salários da Educação e Segurança foi possibilitada pela arrecadação de receitas acima do inicialmente previsto. Todos os esforços estão concentrados para a conclusão da folha salarial de março. Diante da escassez de recursos, o Governo do Estado manteve a decisão de priorizar o pagamento dos salários dos servidores da Segurança.