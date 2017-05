Governo do Rio paga salário integral de servidores da Segurança e da Educação

O governo do Estado do Rio de Janeiro informou que depositará amanhã (12) o salário integral de abril dos servidores ativos da Educação e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança Pública. O valor chega a R$ 915 milhões.

Estão incluídos nesse calendário os policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e demais funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados.

De acordo com o governo estadual, diante da escassez de recursos, foi priorizado o pagamento dessas categorias, que ocorrerá antes do décimo dia útil estipulado no calendário. O salário dos servidores ativos da Educação será pago com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o da Segurança com recursos do Tesouro.

Os vencimentos serão depositados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

Na última terça-feira (9), funcionários do Theatro Municipal do Rio de Janeiro protestaram contra os três meses de salários atrasados e a crise financeira da instituição com um espetáculo de música clássica na escadaria no prédio.