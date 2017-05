PF apreende quase duas toneladas de maconha em estrada federal do Rio

A Polícia Federal apreendeu no início da tarde desta quarta-feira (10) um carregamento de maconha com peso estimado em quase duas toneladas, na rodovia BR-116, na altura do município de Teresópolis/RJ. A droga estava escondida na caçamba de uma carreta e foi detectada com o auxílio de um cão farejador.

Policiais federais haviam recebido denúncia anônima de que uma grande quantidade de entorpecente estaria sendo transportada na rodovia. Ao suspeitarem de um caminhão que transitava na pista em direção ao Rio de Janeiro, os agentes realizaram a abordagem. Diante do nervosismo do condutor do veículo, que estava sozinho, os policiais resolveram lançar mão do cão farejador Yoshi, que apontou o local de ocultação da droga. O motorista, de 37 anos, foi preso em flagrante.

Cão farejador Yoshi em ação na operação da Polícia Federal, nesta quarta-feira (10)

O preso e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro, no Centro. O homem foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele será conduzido ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.