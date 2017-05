'Encontro Interclubes de Carros e Motos Antigos' apresenta relíquias para casamentos no Rio

O Américas Shopping realiza, no dia 14 de maio, domingo, das 9h às 13h, uma edição mais que especial do 'Encontro Interclubes de Carros e Motos Antigos'.

Serão apresentados clássicos procurados por noivas que desejam dar um toque de glamour ao casamento, chegando à cerimônia em belos possantes da história automobilística. Podem participar colecionadores e também apreciadores de automóveis. A entrada é gratuita e o evento acontece no Estacionamento Coberto (G2).

10ª edição do 'Encontro Interclubes de Carros e Motos Antigos' apresenta clássicos procurados por noivas que desejam dar um toque de glamour ao casamento

Essa é a 10º edição do encontro, que já faz parte da agenda dos moradores da região. E para entrar no clima do mês das noivas, no qual nem só o vestido, a cerimônia e os convidados são preocupações, o evento apresentará os carros de época, verdadeiras atrações nos casamentos. Na edição passada, um novo recorde de participantes foi alcançado. Estiveram presentes 144 automóveis e a expectativa para este mês é que mais apaixonados por carros antigos estejam juntos.

Entre os destaques estará o Ford Landau 1981. O Landau surgiu na década de 60, preparado para ser um veículo de luxo. O modelo chegou ao mercado com itens que até hoje são considerados opcionais, como ar condicionado e direção hidráulica. Inicialmente foi bastante utilizado por autoridades militares e do governo. Hoje, o Landau é requisitado por noivas que desejam chegar em suas cerimônias num carro imponente e luxuoso.

Um outro destaque é o Vw 1600 1969. Para quem não conhece a história,esse simpático modelo da Volks ganhou um curioso apelido: “Zé do Caixão”. Isso porque seu formato quadrado e o espaço interno reduzido levaram a essa comparação peculiar. O 1600 trazia uma característica inovadora até então: 4 portas! Essa novidade fez com que o modelo se tornasse o queridinho dos taxistas. Visto hoje como um veículo retrô, o VW 1600 é muito procurado pelas noivas que buscam um certo charme em sua chegada na igreja.

O público também encontrará oJaguar XJ6 1973. Esta raridade faz parte de uma série de carros especiais da Jaguar, cuja característica principal é o alto luxo e sofisticação. Desde sua fabricação, o modelo foi utilizado por ministros britânicos e até pela família real britânica. As noivas da atualidade buscam esse modelo por todo luxo e requinte oferecidos, dignos de reis e rainhas.

O Antigomobilistas Vila da Penha - AVP surgiu num encontro casual de um pequeno colecionador paulista de Carros Antigos, Sylvio Seno, e os cariocas Marcos Canedo e Luís Martins. Após algumas reuniões em um posto de abastecimento local, a união entre um número cada dia maior de amigos apaixonados por carros antigos deu origem a um grande evento automotivo. Nascia então o AVP, que em seu primeiro encontro anual reuniu mais de 350 veículos.

Serviço: 'Encontro Interclubes de Carros e Motos Antigos'

'Encontro Interclubes de Carros e Motos Antigos' é neste domingo, 14 de maio, no Américas shopping, no Recreio

Data: domingo, 14 de maio, das 9 às 13h

Local: Estacionamento Coberto (G2) do Américas Shopping - Av. das Américas, 15.500 - Recreio (esq. com Benvindo de Novaes)

Mais informações: (21) 2442-9900