Com a chegada do outono, os dias já começam a ficar mais nublados e frios. Pensando nisso, o West Shopping, no Rio de Janeiro, resolveu antecipar a sua tradicional campanha de doação de agasalhos ‘Inverno sem frio’. E, com isso, tornar um pouco mais confortável os dias frios de algumas pessoas da cidade.

Até o dia 30 de junho, clientes, funcionários e lojistas poderão prestar solidariedade aos que mais precisam doando roupas, agasalhos, cobertores e calçados para adultos e crianças. A doação será realizada diretamente pelo cliente, em um sistema de autosserviço. Bastará ele se dirigir à Central de Doações, localizada no 2º piso, e deixar as peças nos locais especificados, sem nenhum tipo de intermediação. Para isso, o espaço moderno conta com prateleiras, cabides, araras e caixas coletoras.

West Shopping promove campanha social 'Inverno sem Frio'

As peças arrecadadas serão destinadas à duas instituições sociais, localizadas no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio: Casa de Lázaro, um abrigo para até 30 homens adultos, com idade entre 18 e 59 anos, passarem a noite.

O objetivo principal da ONG é ser um instrumento de apoio para incentivar seus hóspedes a saírem definitivamente das ruas. A acolhida respeita a individualidade de seus hóspedes, por meio de um ambiente o mais parecido possível com uma casa.

A outra instituição a ser beneficiada é a Casa de Atendimento Maria José, que nasceu da vontade de um grupo de amigos em levar um certo conforto às mulheres em situação de ausência de moradia.

O projeto visa o desenvolvimento das potencialidades e habilidades dessas mulheres através de oficinas de cartonagem, estamparia e de artesanato, em geral. E, a partir daí, possibilitar a reintegração dessas pessoas ao convívio social.

“É motivador para nós realizarmos ações que visem o bem-estar do próximo. Contamos com o engajamento de todos os nossos clientes e colaboradores para que esta edição da campanha seja mais um sucesso”, comenta a gerente de Marketing do West Shopping, Cristiane Guimarães.

Serviço: West Shopping promove campanha social ‘Inverno sem frio’

Data: Até 30 de junho. De segunda a sábado, de 10h às 22h. Domingos e feriados, de 13h às 21h

Local: Central de Doações – 2º piso (Loja 287-G)

O West Shopping fica na Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande/ RJ

Mais informações: (21) 3178-9501/ 9502.