UFF oferece um dos maiores números de vaga para estudantes do Enem 2017

A Universidade Federal Fluminense (UFF) tem uma das maiores ofertas de vagas em instituições de ensino superior público no Brasil para o Sisu 2018. Serão cerca de 9.500 vagas para os estudantes que vão fazer o Enem 2017, que abriu as inscrições nesta segunda-feira (8).

Nos últimos 10 anos, a UFF apresentou um grande crescimento, passou de 4.748 (2007) para aproximadamente 9.500 (2017) no processo seletivo para o ensino presencial. Na graduação para o ensino à distância, a quantidade de alunos quase triplicou em 10 anos, passou de 1.952, em 2007, para 5.378, 2016.

Os estudantes que ingressam na universidade contam com uma série de benefícios, entre eles a Carteirinha Inteligente, um projeto da gestão universitária que disponibiliza serviços como acesso ao restaurante, transporte público (barcas e ônibus) e biblioteca. A universidade coloca ainda à disposição assistência à moradia, auxílio creche e bolsa atleta, entre outros.

Para o Sisu, 2º semestre de 2017, a UFF oferecerá cerca de 4.200 vagas, já incluindo as cotas previstas pela Lei 12711/2012 e Lei 13.409/2016 e alterações, que preveem a reserva de vagas para estudantes que realizaram o ensino médio em escolas públicas, autodeclarados pretos, pardos e indígenas, com deficiência e com renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita. É a primeira vez que serão reservadas vagas para pessoas com deficiência na UFF.

No 2º semestre de 2017, a universidade ofertará mais de 100 opções de cursos em nove municípios do estado do Rio de Janeiro.

Nas últimas edições do Sisu, os cursos mais concorridos na UFF foram: 2016 (1º semestre) Educação Física, com relação candidato/vaga de 78,78; 2016 (2º semestre) Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, com relação candidato/vaga de 96,19; 2017 (1º semestre) Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, com relação candidato/vaga de 85,31.

A expectativa para o 2º semestre de 2017, em relação às carreiras mais procuradas, é Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Medicina, Cinema e Audiovisual, Jornalismo, Psicologia (Volta Redonda), Biomedicina (Niterói), Psicologia (Niterói) e Nutrição.