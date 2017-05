Parque Madureira tem oficina gratuita de jardinagem no sábado (13)

O cultivo de hortas em pequenos espaços, usando materiais recicláveis, não é apenas garantia de uma alimentação saudável, mas também fonte de economia doméstica. Em tempos de orçamento apertado, essa é uma atividade em expansão no Brasil, como forma de reduzir gastos das famílias com a compra de temperos, legumes e verduras. Para incentivar essa prática, a Brasilcap, em parceria com o Instituto da Criança e o Grupo Aquilah de Cultura Popular, promove uma oficina de jardinagem sustentável neste sábado (dia 13), no Parque Madureira, Zona Norte do Rio.

Das 10h às 17h, os interessados poderão se inscrever gratuitamente em uma das três turmas disponíveis, com duração de uma hora e meia cada. Os alunos aprenderão técnicas de plantio de hortaliças usando materiais como garrafas PET, caixas de leite, tubos de PVC e latas. A oficina abordará as condições apropriadas para cultivo de hortaliças, o uso de sementes ou mudas, as ferramentas necessárias e os tipos de adubo, entre outros itens.

O evento faz parte da 4ª Semana Nacional de Educação Financeira (Enef), cujo objetivo é conscientizar o cidadão sobre a importância de planejar suas finanças. Assim, terá meios de desenvolver uma relação equilibrada com o dinheiro e tomar decisões acertadas sobre investimentos e consumo.

“A oficina alia responsabilidade ambiental e consumo consciente, o que são ingredientes fundamentais nos dias de hoje. A horta caseira incentiva o cidadão a manter um hábito saudável, além de permitir a redução dos gastos domésticos. Ao estimular essa prática, esperamos contribuir para disseminar a cultura de sustentabilidade e do planejamento financeiro”, explica Marcos Coltri, diretor comercial da Brasilcap.

Segundo Mariana Pinheiro, coordenadora de Responsabilidade Social Corporativa do Instituto da Criança, os benefícios da horta doméstica podem ser conferidos na ponta do lápis.

“Com uma pequena horta no quintal ou na varanda, é possível economizar R$ 50 por mês na compra de itens como alface, rúcula, cebolinha, coentro, manjericão, hortelã, salsinha e orégano. O consumidor ganha ainda alimentos mais frescos, livres de agrotóxicos e aditivos químicos. Ou seja, uma prática saudável do ponto de vista ambiental e econômico”, sustenta.

Durante toda a Semana Enef (de 8 a 14 de maio), a Brasilcap publicará em suas redes sociais conteúdos de utilidade pública em prol da Educação Financeira. A companhia está no Facebook (Facebook.com/Brasilcap), Instagram (instagram.com/brasilcapbr) e Linkedin (linkedin.com/company/brasilcap).

SERVIÇO

Oficina de Jardinagem

Data: 13 de maio

Horário de funcionamento: das 10h às 17h

Turmas: das 10h30 às 12h; das 13h30 às 15h; e das 15h30 às 17h

Localização: Setor 3 do Parque Madureira

Inscrições gratuitas no Quiosque Bella Carioca ou pelo telefone (21) 98810-3194 (whatsapp)

Realização: Brasilcap

Parceria como Instituto da Criança e Grupo Aquilah de Cultura Popular