Grupo da Força Nacional chega ao Rio para ampliar segurança

Mais de 300 integrantes da Força Nacional chegaram nesta terça-feira (9) ao Rio, depois de sair de Brasília e viajar de ônibus durante toda a noite. O grupo desembarcou no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar (Cefap), em Sulacap, na Zona Oeste da capital fluminense.

Os militares ficarão instalados na unidade, permanecendo em estado de prontidão para missões a serem designadas. Eles se juntam a integrantes da Força que já estão no Rio desde fevereiro, quando foram enviados para reforçar a segurança pública, devido à paralisação de policiais militares, que tiveram portas dos quartéis bloqueadas pelas esposas, e de manifestações contra a votação de pacote fiscal na Assembleia Legislativa.

O emprego da Força Nacional no Rio de Janeiro foi prorrogado por 90 dias, em portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, e o prazo poderá ser estendido novamente, se necessário. Os detalhes para o emprego do novo efetivo serão definidos em conjunto pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. a Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Segurança do Rio de Janeiro.

Antes de embarcar para Brasília, onde acompanha votação de projetos sobre a situação fiscal do estado, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, se mostrou satisfeito com a vinda do reforço.

“Está chegando a Força Nacional e vão chegar mais policiais rodoviários federais, o que é muito importante. Tenho certeza de que o presidente Michel Temer, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, estão olhando com muito carinho para o Rio”, disse.