Justiça adia prazo para Eike Batista pagar fiança de R$ 52 milhões

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal no Rio de Janeiro, adiou o prazo para que Eike Batista pague a fiança de R$ 52 milhões, atendendo a um pedido dos advogados do empresário. A determinação, assinada pelo próprio Bretas na última terça-feira (2), estabelecia prazo de cinco dias, sob risco de Eike voltar para a prisão.

No dia 28 de abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu habeas corpus ao empresário.

Na decisão sobre a fiança como medida cautelar adicional em substituição à prisão preventiva para prisão domiciliar, Marcelo Bretas demonstrou contrariedade em relação à concessão de liberdade do ministro Gilmar Mendes ao empresário, argumentando que "nos crimes dessa natureza é importante a segregação dos envolvidos do meio social":

“Nos crimes dessa natureza é importante a segregação dos envolvidos do meio social, inclusive com o afastamento do acesso aos meios de comunicação, em razão da possibilidade de sua utilização para ocultar documentos e valores decorrentes das vantagens ilícitas através de movimentações financeiras, o que poderia dificultar a conclusão das investigações”, disse.