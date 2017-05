SuperVia oferece trens extras para final do campeonato carioca

A SuperVia vai oferecer trens extras após a final do Campeonato Carioca, neste domingo (7/05), entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã. A concessionária disponibilizará cinco viagens extras, sendo duas para Japeri, duas para Santa Cruz e uma para Saracuruna.

Os trens serão refrigerados e vão partir da estação Maracanã após o fim da partida.Os torcedores também poderão contar com os trens da grade regular para a ida ao estádio.

Os horários de cada ramal podem ser consultados na seção "Planeje Sua Viagem" no site www.supervia.com.br, no aplicativo, no quadro de avisos das estações ou por meio do SuperVia Fone, no número 0800.726.9494.A concessionária apoia essa tradicional paixão nacional e espera que todos os torcedores possam curtir a festa, com paz e segurança, dentro e fora dos estádios.

Embarque com grandes volumes nos trens para compras do Dia das Mães

A SuperVia liberou, nessa semana, o embarque de passageiros com grandes volumes nos trens para proporcionar mais conforto e facilidade nos deslocamentos de seus clientes com as compras de presentes para o Dia das Mães. A medida valerá até o dia 21/05, sábado seguinte ao Dia das Mães, para facilitar também o período de trocas e liquidação posterior à data comemorativa.

O acesso será liberado em todas as estações de trem, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, e, aos sábados, domingos e feriados, durante todo o dia. Os passageiros devem procurar por um agente ou auxiliar de plataforma na estação e as regras para utilização do benefício poderão ser consultadas no site www.supervia.com.br.