Molon entrega ao Ministério Público do RJ representação contra violência policial nas manifestações

Nesta segunda-feira (8), às 09:30, o Deputado Federal Alessandro Molon (REDE-RJ) e o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/RJ, Breno Melaragno, serão recebidos pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem, a quem entregarão uma representação pedindo a apuração da responsabilidade das autoridades pela violência das forças policiais praticada contra a população na manifestação do dia 28 de abril, pela Greve Geral, no Centro do Rio.

Molon e Melaragno também levarão ao Procurador-Geral imagens registradas durante o ato do dia 28, evidenciando os abusos cometidos pela violenta repressão policial generalizada contra os presentes.

A população tem direito a manifestar-se livremente e de forma segura, mas tornou-se alvo daqueles que deveriam protegê-la. Na peça, Molon e Melaragno destacam que "a ação policial encurralou e cercou os manifestantes, os quais foram atacados e perseguidos como criminosos", num comportamento "inadmissível" direcionado a todos, ainda que um pequeno grupo tenha se aproveitado para praticar atos de vandalismo.