Ato pela paz reúne comunidade escolar dia 28 de maio

O secretário municipal de Educação, Esportes e Lazer, César Benjamin, está chamando a comunidade escolar do Rio de Janeiro para se concentrar no Aterro do Flamengo em uma grande manifestação pela paz no domingo, 28 de maio. Cada escola vai levar a sua mensagem. Será uma festa bonita. Você também é nosso convidado.

O Rio de Janeiro está cansado de uma guerra que ameaça e prejudica todos os seus moradores. Venha conosco celebrar a paz. Traga as crianças. É por elas, antes de tudo, que estamos lutando.

O direito à vida é o primeiro e mais importante direito de todos. Os profissionais da educação, os pais e responsáveis, as crianças e jovens estão se mobilizando para defendê-lo.Começaremos pelas nossas escolas, dizendo em toda a rede que "Aqui é um lugar de paz".

Cada escola está chamada a rever seus valores e práticas, para que seja, de fato, um espaço de convivência sadia entre todos os que a frequentam. Queremos uma escola sem violência, sem humilhações, sem racismo, sem preconceitos, sem drogas, em que todos se sintam bem.