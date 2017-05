Receita Federal apreende mais de 500 kg de cocaína no Porto do Rio de Janeiro

A droga, aprendida no final da tarde de sexta-feira (5), estava acondicionada em bolsas de viagem encontradas no interior de um contêiner que transportava pedras ornamentais com destino ao Porto de Barcelona, na Espanha.

A apreensão resultou de um trabalho integrado de troca de informações entre a Alfândega da Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro e a Divisão de Administração Aduaneira da Receita Federal em Pernambuco.

A cocaína foi entregue à Delegacia de Entorpecentes da Polícia Federal e os procedimentos de fiscalização sobre os intervenientes terá prosseguimento.