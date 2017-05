Procon estadual autua quatro agências bancárias no centro do Rio

Fiscais do Procon Estadual realizaram nesta sexta-feira (05/05) uma nova ação da Operação Tio Patinhas, que tem o objetivo de vistoriar agências bancárias. Ela ocorreu em quatro agências de umas das principais ruas do Centro do Rio, a Avenida Rio Branco, e todas elas foram autuadas.

Na filial do banco Itaú, localizada no número 123 da avenida, os fiscais constataram que o tempo de espera na fila de atendimento do caixa era em torno de 30 a 40 minutos, superior ao máximo previsto na Lei Municipal 5.254/2011. Além disso, não havia caixa eletrônico adaptado para pessoas especiais.

A filial da Caixa Econômica, que fica no número 125, não possuía certificado do Corpo de Bombeiros nem caixa eletrônico adaptado. O banheiro da agência estava localizado em área restrita a funcionários e havia apenas dez assentos preferenciais,quando o determinado pela legislação Municipal é 15 assentos.

A agência do Bradesco localizada no número 131, descumpria a Lei Estadual 4223/03, pois a senha para atendimento nos caixas não possui a identificação da data e horário de chegada do cliente e do horário do efetivo atendimento.Já o Santander, localizado no número 115, possuía apenas oito assentos preferenciais e não contava com uma cadeira de rodas na agência.