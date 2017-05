Monitoração de pavimento interfere no tráfego da BR-116/RJ a partir desta segunda

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) dá início, nesta segunda-feira (08/05), ao serviço de monitoração do pavimento flexível em trechos da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ), entre os quilômetros 32 (Volta do Pião) e 52 (São José do Vale do Rio Preto), em ambos os sentidos.

Como o equipamento FWD, usado nos testes, trafega em baixa velocidade – cerca de 7,5 Km/h –, e a cada 160 metros irá parar por alguns segundos na faixa de rolamento, o tráfego no local fluirá de forma mais lenta. Mas não haverá interdição de pistas além desses breves momentos.

A previsão é de que o serviço seja concluído na terça-feira (09/05).

Durante todo o percurso, o FWD será acompanhado por “carro batedor” e veículos de sinalização. Outras informações podem ser obtidas pelos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.