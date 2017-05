Restaurante Kiosque do Alemão explode na BR-101, em Itaboraí

Na manhã desta sexta-feira (5), um incêndio atingiu o restaurante Kiosque do Alemão, na BR-101, em Itaboraí, no sentido Rio de Janeiro. Até o momento não há informações sobre vítimas. Bombeiros de três diferentes quartéis foram acionados e tentam conter as chamas, que se alastram desde as 10h15.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao menos uma explosão ocorreu no local. Apesar do excesso de fumaça, a visibilidade dos motoristas que passam pelo local não foi prejudicada.

Os quartéis do Corpo de Bombeiros de Itaboraí, Rio Bonito e Colubandê estão trabalhando para controlar o fogo. De acordo com a corporação, apenas após a realização da perícia é que será possível determinar as causas do incêndio.