Mais de 5 mil crianças estão sem aulas em duas comunidades no Rio

Cerca de 5,2 mil crianças de comunidades que vivenciaram confrontos durante a quinta-feira (4) estão sem aula. No total, cinco escolas, seis creches e quatro Espaços de Desenvolvimento Infantil no Complexo do Alemão, na Penha, e na comunidade do Caju, na zona portuária do Rio, estão sem atendimento nesta sexta (5), segundo a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer.

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) informou que nesta sexta-feira não há operações nestas duas regiões da cidade. Na quinta, houve um intenso confronto entre o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar e criminosos que atuam nessas regiões.

No Complexo Alemão, cinco homens morreram, um ficou ferido e foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas e drogas.

De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Caju, um homem foi preso e foram apreendidos um fuzil, uma escopeta e drogas. Depois da operação, criminosos ameaçaram atacar uma das bases da UPP e, por isso, o policiamento foi reforçado por outras equipes, batalhões da área e pelo Bope.

Durante a madrugada e manhã desta sexta-feira (5), não foram registrados confrontos na região.