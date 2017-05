Instituto Sicoob promove Consultoria Financeira gratuita para a população carioca em maio

Com o objetivo de promover um serviço de utilidade pública para os cidadãos cariocas e desenvolver a educação financeira da população, o Instituto Sicoob para o Desenvolvimento Sustentável realiza do dia 08 ao dia 12 de maio, o evento Consultoria Financeira, no Largo da Carioca, no Centro do Rio de Janeiro. A ação é gratuita e promoverá diversas palestras sobre economia, finanças e investimentos pessoais.

Ao longo do evento, planejadores financeiros e voluntários do Instituto darão palestras diariamente, às 09h, 10h, 12h30 e às 14h, na tenda auditório que será montada no local. Os planejadores e voluntários do Instituto Sicoob realizarão também atendimentos individualizados para a população, para tirar dúvidas sobre organização do orçamento, cálculo de juros e dar dicas sobre possíveis problemas, endividamentos e outros assuntos ligados à educação financeira. Os clínicos financeiros farão atendimentos exclusivos, de 30 minutos cada, na tenda de atendimento, de 10h30 às 16h, todos os dias. O Instituto Sicoob firmou parceria com a Associação Brasileira de Planejadores Financeiro – Planejar -, para disponibilizar alguns especialistas certificados, que irão se juntar ao time de voluntários.

De acordo com Nábia Jorge, Diretora Operacional do Sicoob Central Rio e do Instituto Sicoob, entender o valor do dinheiro é um desafio para a maior parte da população do Brasil, principalmente levando em conta que 58% das famílias brasileiras estão endividadas, conforme a Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, divulgada em agosto de 2016. “Segundo o estudo, o tempo médio de comprometimento com as dívidas são de sete meses, e 21,6% das famílias têm mais da metade da sua renda comprometida com o pagamento de dívidas. É nosso papel também ajudar a população a lidar com suas questões financeiras, já que os pilares do Instituto Sicoob são baseados também em interesse pela comunidade e educação financeira”, conta a executiva.

A iniciativa do Instituto Sicoob faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), promovida pelo Comitê Nacional de Educação Financeira, presidido pelo Banco Central do Brasil. O evento, que está chegando na sua quarta edição, incentiva empresas, instituições e planejadores de todo o país a organizarem ações sobre o tema.

O Instituto Sicoob

O Instituto Sicoob para o Desenvolvimento Sustentável foi criado em 2004 com o objetivo de difundir a cultura cooperativista e contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades.Atua nos estados do Amapá, Pará, Paraná e Rio de Janeiro, interagindo com as políticas e dinâmicas do sistema Sicoob, por meio de ações conjuntas e integradas com as cooperativas, e na formação de voluntários para promover o desenvolvimento local. O Instituto Sicoob tem como finalidade o sétimo princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade, ao fomentar a promoção de futuros líderes comunitários com a cultura cooperativista.

Serviço: Consultoria Financeira - Instituto Sicoob

Data: De 8 a 12 de maio

Horário: Palestras de Educação Financeira às 09h, 10h, 12h30 e 14h; Clínicas Individualizadas de 10h às 16h

Local: Largo da Carioca (Centro do Rio de Janeiro)