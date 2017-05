Três pessoas morrem e dois fuzis são apreendidos em ação da PM no Alemão

A Polícia Militar divulgou um balanço da operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Complexo de Favelas do Alemão, após ataques de criminosos às bases das unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) na região durante a madrugada desta quinta-feira (4).

A ação resultou na morte de três pessoas e ferimentos em mais quatro, que foram encaminhadas para hospitais públicos. A PM também apreendeu dois fuzis na comunidade. Um helicóptero blindado da corporação deu apoio aos militares. Devido à ação, 1.683 alunos de escolas públicas da região ficaram impossibilitados de sair de casa para ir à aula.

A ação do Bope começou no início da manhã, por volta das 6h, e houve confronto armado na Rua Canitar, na região da Fazendinha, que resultou na morte de três homens, que teriam ligação com o crime organizado, de acordo com a corporação. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas, duas granadas e uma quantidade de drogas. Em outro ponto da comunidade, os militares do Bope apreenderam dois fuzis, 18 carregadores para esse tipo de armamento, cinco rádios transmissores, além de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia policial do Alemão.

Na operação, quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas por moradores para hospitais da região, sendo que três foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e outro para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Este último ficou acautelado, sob custódia da PM no hospital por ter mandados de prisão em aberto.