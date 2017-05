Guarda municipal é morto ao tentar impedir assalto na Zona Norte do Rio

O guarda municipal Danilo Gonçalves dos Santos, de 35 anos, foi morto, na manhã desta quinta-feira (3), em frente à Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio. Segundo informações do 4º BPM (São Cristóvão), Danilo tentou impedir um assalto no local.

O guarda passava pelo local à paisana quando viu dois homens tentando assaltar uma pessoa numa moto na Avenida Rotary Internacional.

Danilo trabalhava no Grupamento de Cães da Guarda Municipal, na Mangueira

Houve troca de tiros, porém, Danilo acabou sem munição no revólver calibre 38 e fugiu. Segundo relatos de testemunhas, após o agente cair atingido nas costas por um tiro, os bandidos o perseguiram até um terreno que fica na confluência das avenidas Pedro II e Rotary Internacional, e o executaram três tiros à queima roupa.

Danilo era lotado no canil da Guarda municipal. Agentes da Divisão de Homicídios (DH) foram acionados para fazer uma perícia no local. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas.

Em nota, a Guarda Municipal lamentou a morte de Danilo:

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro lamenta informar a morte do GM Danilo Gonçalves dos Santos, 35 anos, na manhã desta quinta-feira, dia 4. O GM Gonçalves estava à paisana e tinha acabado de sair da sede do Grupamento de Cães de Guarda, na Mangueira, onde trabalhava. Ele saiu de carona com um colega de serviço que o deixou na rotatória da Avenida Rotary Club, em São Cristóvão, em frente à entrada principal da Quinta da Boa Vista.