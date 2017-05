Contingente da Força Nacional ficará no Rio de Janeiro por mais 30 dias

A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no Rio de Janeiro (RJ) por mais 30 dias, contados a partir desta quinta-feira (4). A operação é realizada desde dezembro de 2016, a pedido do governo estadual.

As tropas da Força Nacional manterão apoio ao governo do estado por meio do policiamento ostensivo, que abrange a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e o Palácio Guanabara.

O contingente estabelecido no Rio obedece aos entes envolvidos na operação e o prazo do apoio ao governo do estado pode ser prorrogado, caso seja necessário.

O secretário nacional de Segurança Pública do MJSP, general Carlos Alberto Santos Cruz, participou de uma reunião para ajustar detalhes sobre a continuidade da operação, nesta quinta-feira (4), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, no Rio.

Com Portal Brasil