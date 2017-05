Com série de oficinas, 'Dia da Família' acontece neste sábado (6), na Barra

No próximo dia 6 de maio (sábado), a Praça do Pomar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, será palco do Dia da Família, evento promovido pelo colégio Mopi.

Ao longo de oito horas de programação, o encontro reunirá diversão e entretenimento para toda a família.

Contando com a participação de alunos, professores e da comunidade Mopi das unidades Itanhangá e Tijuca, o Dia da Família oferecerá as seguintes oficinas: contação de história, música, dança, produção de brinquedos com materiais recicláveis, circuito psicomotor, plantio em garrafas pets, confecção de avião de papel e brincadeiras guiadas por professores.

Todas as oficinas estão em sinergia com o tema gerador de 2017 do Mopi, 'Criar laços, viver sonhos'.

“Hoje em dia, a rotina está muito corrida, tanto para adultos quanto para as crianças. E, nessa correia, muitas vezes, falta tempo para as coisas simples da vida, como aproveitar os momentos em família. Assim, ao celebrar o Dia da Família, o objetivo do Mopi é promover um dia de muita alegria e integração. Que pais e filhos possam simplesmente se divertir com atividades que resgatam o prazer de brincar. Além disso, não deixaremos de lado a preocupação do Mopi com o meio ambiente e reaproveitaremos, em nossas oficinas, insumos que seriam descartados”, destaca Bruna Curcio, coordenadora de comunicação do colégio.

Serviço: Dia da Família 2017

Dias: 6 de maio (sábado), das 9h às 17h30

Local: Praça do Pomar - Praça Professor José Bernardino, Jardim Oceânico, Barra da Tijuca

Vento gratuito

Mais informações: https://www.facebook.com/ColegioMopi