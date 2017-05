Ações da PM em três comunidades do Rio deixam mais de 5 mil crianças sem aula

Um total de 5.571 alunos da rede municipal de ensino estão sem aula hoje (4) por medida de segurança, devido a operações da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em três comunidades do Rio. No morro da Serrinha, em Madureira, duas escolas e duas creches estão fechadas, deixando sem aula 810 crianças.

No Parque Alegria, no Caju, zona portuária da cidade, estão sem funcionar três escolas, três creches e um Espaço de Desenvolvimento Infantil, deixando fora da sala de aula 3.078 estudantes. No Complexo de Favelas do Alemão estão sem atendimento uma escola, cinco espaços de Desenvolvimento Infantil, deixando sem atendimento 1.683 crianças. As informações são da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer.

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), em conjunto com a Unidade de Polícia Pacificadora Caju (UPP), na zona portuária, realizam operação contra o tráfico de drogas na região. De acordo com o comando da UPP, houve confronto em alguns pontos da comunidade. Até o momento, foram apreendidas uma escopeta calibre 12 e munições para esse tipo de armamento. A ação está em andamento.

A Polícia Militar informou, em nota, que militares do Batalhão de Rocha Miranda (9°Batalhão), responsável pelo policiamento no morro da Serrinha, fazem operação contra o crime organizado na comunidade. Até agora, foram apreendidos um fuzil de longo alcance, carregador com munições e drogas, ainda não contabilizadas.

No Complexo de Favelas do Alemão, uma das regiões mais violentas da cidade, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) faz uma grande operação contra o tráfico de drogas. Ainda não há balanço da ação policial.

As três comunidades são dominadas pela mesma facção criminosa.