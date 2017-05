Pezão rebate Hudson Braga e diz que ex-secretário tem que responder por caixa dois

Nesta quarta-feira (3), o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão negou as acusações do ex-secretário Hudson Braga em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, de que teria feito uso de verba sem origem declarada durante a campanha que elegeu Pezão ao governo do estado, em 2014. O governador disse que cabe a Hudson responder as acusações e que não tem nada a temer em relação as suas contas.

Durante depoimento, o ex-secretario disse que embolsou R$ 3 milhões em fontes que ele chama de “sobras de campanha”. Hudson Braga foi o coordenador da campanha eleitoral de Pezão em 2014.

“Ele (Braga) responde pela parte que ele falou, que eu não sei. Vou esperar sair oficialmente”, comentou o governador após uma reunião no ministério da Justiça.

Governador rebateu as acusações de caixa 2 durante campanha

Visivelmente contrariado ao ser questionado sobre o assunto, Pezão não explicou o que quis dizer com “esperar sair oficialmente”, já que o depoimento foi divulgado pela própria Justila Federal. O governador disse que já foi investigado pela Polícia Federal em inquérito aberto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e que nada foi encontrado contra ele. O inquérito citado por Pezão foi aberto após a delação do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, mas como não conseguiu obter dados complementares a partir de outros delatores a polícia não encontrou provas materiais dos supostos pagamentos feitos pelas empreiteiras ao governador.

“Já fui investigado e estou a disposição para ser investigado de novo. Minha campanha foi aprovada”, disse Pezão.