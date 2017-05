Operação no Morro do Salgueiro termina com policial baleado e um suspeito morto

Durante uma operação no Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (3), um policial militar foi baleado e um suspeito foi morto, segundo informações do 6° BPM (Tijuca). PMs do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e policiais civis foram até a comunidade cumprir oito mandados de prisão e outros três de busca e apreensão da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Ainda segundo o 6° BPM, um menor foi apreendido e outras três pessoas foram presas. A polícia afirma que os traficantes locais colocavam as crianças da comunidade para participar do tráfico de drogas da comunidade. Além do PM baleado e do suspeito morto, foram apreendidas duas pistolas e drogas.

A Rua dos Araújos foi interditada por motivos de segurança. Através de publicações nas redes sociais, os moradores da comunidade comentavam sobre o intenso tiroteio, que foi ouvido em diversos pontos do bairro da Tijuca.