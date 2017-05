Justiça faz audiência de custódia com detidos durante operação em Cordovil

Dois juízes estaduais do Rio de Janeiro realizam audiências de custódia com 40 presos do Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu). Eles foram detidos durante operação policial nesta terça-feira (2), na comunidade da Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte da cidade do Rio.

De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, eles deram entrada na madrugada desta terça na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no complexo de Gericinó. As audiências com os juízes Maria Tereza Donatti e Marco Couto são feitas por videoconferência.

As audiências de custódia servem para apresentar presos em flagrante à Justiça. Todos foram detidos durante operação da Polícia Militar feita com o objetivo de interromper uma guerra de facções criminosas rivais na Cidade Alta. Em represália à ação policial, vários ônibus foram incendiados na região.

Da Agência Brasil