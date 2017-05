Adiada votação de projeto para antecipar receitas na Alerj

A proposta do governo do Rio de Janeiro apresentada à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para tentar garantir o pagamento dos servidores nos próximos meses recebeu emendas dos deputados no plenário, na sessão desta terça-feira (2). Dessa forma, o projeto, que seria votado ontem, foi retirado da pauta e ainda não há prazo para ser colocado novamente na agenda do dia na assembleia.

O projeto é de autoria do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), e anteciparia o pagamento de parcelas de ICMS devido por empresas beneficiadas com incentivos fiscais. O valor recebido pelo estado seria recolhido ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (Feef), e as companhias receberiam descontos para realizar os pagamentos.

Projeto foi adiado por causa de emendas adicionadas à proposta

As empresas poderiam optar por três possibilidades: na primeira, as parcelas pagas ao estado em um semestre seriam antecipadas para três meses, com um desconto de 1% no valor total. Na segunda, os pagamentos de dez meses seriam feitos em apenas cinco, com desconto de 2,8%. Na terceira opção, as parcelas que seriam pagas em 14 meses, são antecipadas à metade deste prazo, com desconto de 5,4%.

Na justificativa do projeto, o governador Pezão cita a "grave crise econômica" enfrentada pelo estado e a expectativa de aprovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), em tramitação no Congresso Nacional desde fevereiro.