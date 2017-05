Suspeito de chefiar grupo envolvido em rebelião de Alcaçuz é preso no Rio

Policiais militares prenderam, no Rio de Janeiro, Wildson Alves da Silveira, conhecido como Beck Beck, de 26 anos. Ele é suspeito de liderar uma das facções criminosas que se envolveram na rebelião ocorrida na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.

No dia 14 de janeiro deste ano, 26 pessoas foram assassinadas em uma briga de facções criminosas dentro da Penitenciária de Alcaçuz. A rebelião, que se seguiu aos homicídios, durou duas semanas e resultou na fuga de mais de 50 presos.

De acordo com a Polícia Militar, Wildson estava em um veículo na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, quando foi abordado por policiais. Ele teria confessado que estava foragido desde março deste ano e foi encaminhado para a Delegacia de Duque de Caxias (59ª DP).