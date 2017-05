Ônibus são incendiados na Rodovia Washington Luiz e Avenida Brasil

Um grupo colocou fogo em três ônibus na Rodovia Washington Luiz, na altura dos acessos da Linha Vermelha e da Avenida Brasil, sentido Juiz de Fora, na manhã desta terça-feira (2). Outros quatro ônibus e um caminhão foram incendiados na Avenida Brasil, e um ônibus na Rua Itabira, com Bulhões Marcial, em Cordovil, em um dos acessos à comunidade da Cidade Alta. Mais tarde, por volta das 13h, outro caminhão também foi incendiado.

De acordo com o tenente coronel Sérgio Porto, a ação seria uma represália à operação da Polícia Militar na Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio. A Polícia Militar informou que a Cidade Alta foi alvo de uma invasão por traficantes de uma comunidade rival. Até as 13h, 37 pessoas tinham sido presas e 32 fuzis apreendidos. Três PMs ficaram feridos por estilhaços.

O Centro de Operações Rio anunciou estágio de atenção, às 10h50, devido a "ocorrências de incêndios em, pelo menos, cinco ônibus nas regiões de Cordovil, Penha e Bonsucesso", e indicou incêndios nas vias Av. Brasil, pista lateral nos dois sentidos, na altura da passarela 17 (dois ônibus), e pista lateral, em direção ao Centro (1 ônibus); Entorno da Praça da Nações, em Bonsucesso (1 ônibus); R. Bulhões Marcial, próximo da Rua Itabira (1 ônibus); Rodovia Washington Luiz, sentido Juiz de Fora (3 ônibus).

Há interdições nessas vias, e um grande engarrafamento na Avenida Brasil. O acesso de caminhões à Linha Vermelha, que neste horário é proibido, foi liberado. Equipes da Polícia Militar, Bombeiros e CET-Rio atuam nas ocorrências.

Ação seria represália à atuação da Polícia Militar em favelas de Duque de Caxias

Operações em comunidade deixam três mil alunos sem aula

A operação policial realizada na manhã desta terça-feira na Cidade Alta também deixou mais de 3,1 mil alunos sem aula, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME). Sete escolas, cinco creches e um espaço de desenvolvimento infantil (EDI) da região estão fechados devido ao risco de tiroteio.

A Polícia Militar informou que foi acionado em razão de um intenso tiroteio entre criminosos na Cidade Alta. A ação conta com policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do 16°BPM, de Olaria, e do 22°BPM, da Maré. O Batalhão de Ações com Cães está em Parada de Lucas.

A região também registra falta de energia.