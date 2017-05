Fetranspor: número de ônibus incendiados este ano supera 2016 

A Fetranspor (Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro) divulgou nota nesta terça-feira (2) repudiando os ataques a oito ônibus ocorridos na Zona Norte do Rio e município de Duque de Caxias.

Segundo a federação, em 2017 são nada mais que 50 ônibus incendiados, superando todo o ano de 2016 (43).

A Fetranspor destaca que, com esse tipo de ataque, os veículos - não há seguro para casos de incêndios criminosos - são inteiramente descartados.

"O custo estimado para a reposição da frota incendiada este ano já chega a R$ 22 milhões. E com a crise econômica e o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão não há garantia para a compra de novos veículos, que podem demorar até um ano para entrarem em circulação", diz a nota.

>> Ônibus são incendiados na Rodovia Washington Luiz e Avenida Brasil

Ônibus incendiado na manhã desta terça-feira

Em 2016, com 43 ônibus incendiados, este custo superou R$ 19 milhões.

"Em seis meses, somente na capital, cerca de 70 mil passageiros deixam de ser transportados em cada veículo", conclui a Fetranspor.