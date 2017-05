Ex-secretário de Obras de Cabral confirma cobrança de "taxa de oxigênio" 

Em depoimento prestado nesta terça-feira (2), o ex-secretário de Obras do governo Sérgio Cabral Hudson Braga confirmou o caixa 2 na campanha à reeleição do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), em 2014, e o pagamento de 1% de propina em obras, conhecida como "taxa de oxigênio".

No depoimento prestado ao juiz Marcelo Bretas, Hudson acrescentou que ficou com R$ 3 milhões de "sobras de campanha" e guardou o dinheiro em um cofre da empresa Transexpert. Hudson Braga foi coordenador da campanha de Pezão e está preso com Complexo Penitenciário de Gericinó.

Ex-secretário de Obras de Cabral Hudson Braga confirma cobrança de "taxa de oxigênio"

De acordo com o depoimento, a Andrade Gutierrez teria pagado 1% de propina sobre o contrato da obra do PAC das Favelas em Manguinhos, Zona Norte do Rio. Hudson afirmou que a cobrança do suborno foi uma orientação de Wilson Carlos, então secretário de Governo de Sérgio Cabral.

Ainda segundo o depoimento, os recursos ilícitos eram direcionados para presidentes de empresas vinculadas à Secretaria de Obras, além de superintendentes, subsecretários e assessores especiais do governo. "Só preciso esclarecer que, conforme disse, sou um técnico, não fui eu que criei isso. Fui convocado no final de 2007, início de 2008, pelo secretário Wilson Carlos, que me relatou que existiam diversas queixas do valor do pagamento do salário que o estado remunerava e que ele tinha conversado com a Andrade para que contribuísse com 1% para que pudesse ser feito esse pagamento e melhorar o salário das pessoas envolvidas neste projeto. Isso aconteceu, ele me deu essa orientação, e eu organizei isso com o Wagner Garcia, que ficou responsável pelo recolhimento e pagamento das pessoas listadas", disse, citando um operador.