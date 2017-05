Após ataques na Baixada e Zona Norte, secretário pede leis que garantam 'noção de punição'

O secretário de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá, comentou sobre os ataques a ônibus e caminhões na Zona Norte e na Baixada Fluminense nesta terça-feira (2). Ele elogiou a atuação da polícia, apontando a apreensão "histórica" de 32 fuzis e a detenção de 37 pessoas em operação na Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio. Para Roberto Sá, contudo, a "polícia precisa trabalhar sobre a égide de uma legislação que imponha sobre as pessoas a noção de punição".

A operação foi iniciada após confronto entre traficantes. De acordo com o secretário, o Comando Vermelho tentou retomar o território em questão do Terceiro Comando.

Roberto Sá chamou a atenção para a necessidade de mostrar que há "comando" e "estratégia" na segurança pública do Rio de Janeiro, apesar da falta de recursos no Estado. "A ação policial rápida e eficaz evitou um banho de sangue", destacou. "Não podemos achar normal, trivial, a apreensão de 32 fuzis", completou.

"Queimar ônibus não é estratégia nova no Rio de Janeiro", disse. "Eu sou policial há 34 anos, conheço esta história há pelo menos 25 anos. Volto a dizer [sobre a necessidade de leis mais rígidas], a polícia identifica, faz a prisão, daqui a quanto tempo vamos ter que prender as pessoas pelas mesmas questões?"

Imagem de câmera na região por volta das 13h desta terça-feira

Roberto Sá ressaltou que a pena para os crimes são "ridículas", "irrisórias". A pena para quem incendeia coletivos, por exemplo, é de três a seis anos. Ele destacou ainda que a mesma polícia que está sem 13° salário, por exemplo, "não fez greve, evitou uma situação caótica como a que acabou ocorrendo no município vizinho". "[A polícia] está dando a vida todos os dias", completou. "Os recursos estão mais escassos hoje e a criminalidade se sentindo mais fortalecida em razão deste cenário (...) Mas há liderança, há comando, há estratégia."

Ônibus e caminhões incendiados

Um grupo colocou fogo em três ônibus na Rodovia Washington Luiz, na altura dos acessos da Linha Vermelha e da Avenida Brasil, sentido Juiz de Fora, na manhã desta terça-feira (2). Outros quatro ônibus e um caminhão foram incendiados na Avenida Brasil, e um ônibus na Rua Itabira, com Bulhões Marcial, em Cordovil, em um dos acessos à comunidade da Cidade Alta. Mais tarde, por volta das 13h, outro caminhão foi incendiado.

A Polícia Militar informou que a Cidade Alta foi alvo de uma invasão por traficantes de uma comunidade rival. Até as 13h, 37 pessoas tinham sido presas e 32 fuzis, além de granadas e pistolas, apreendidos. Três pessoas ficaram feridas e três PMs foram atingidos por estilhaços, mas estariam fora de perigo.

O Centro de Operações Rio anunciou estágio de atenção, às 10h50, devido a "ocorrências de incêndios em, pelo menos, cinco ônibus nas regiões de Cordovil, Penha e Bonsucesso", e indicou incêndios nas vias Av. Brasil, pista lateral nos dois sentidos, na altura da passarela 17 (dois ônibus), e pista lateral, em direção ao Centro (1 ônibus); Entorno da Praça da Nações, em Bonsucesso (1 ônibus); R. Bulhões Marcial, próximo da Rua Itabira (1 ônibus); Rodovia Washington Luiz, sentido Juiz de Fora (3 ônibus). As vias ficaram interditadas.

De acordo com o Centro de Operações, o congestionamento chegou a 54 km no início da tarde. Equipes da Polícia Militar, Bombeiros e CET-Rio atuaram nas ocorrências.

Operações em comunidade deixam três mil alunos sem aula

A operação policial realizada na manhã desta terça-feira na Cidade Alta também deixou mais de 3,1 mil alunos sem aula, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME). Sete escolas, cinco creches e um espaço de desenvolvimento infantil (EDI) da região estão fechados devido ao risco de tiroteio.

O major Ivan Blaz, coordenador de Comunicação da Polícia Militar, informou que, por volta das 3h da madrugada, moradores de Cordovil acionaram a corporação por telefone informando que uma facção rival da que ocupa a comunidade de Cidade Alta tentava assumir o controle territorial da área. "Fizemos um cerco e, uma vez cercados, os criminosos invasores acionaram moradores de comunidades que sofrem influência desta facção para promover distúrbios e caos urbano na cidade com a finalidade de dispersar o policiamento no cerco e promover oportunidade de fuga", disse Blaz.

Para o major, o número de presos e de armas apreendidas mostram uma realidade cruel no Estado. "Somos um dos principais destinos do tráfico internacional de armas, o que expõe a fragilidade de nossas fronteiras", disse o major. "Isso força a Polícia Militar daqui a enfrentar um mal que polícia nenhuma enfrenta no mundo. Aqui, o policial já está acostumado a ouvir rajadas de fuzil."

A ação contou com policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do 16°BPM, de Olaria, e do 22°BPM, da Maré. O Batalhão de Ações com Cães está em Parada de Lucas.

A região registrou falta de energia e ocorrências de saques nas rodovias.

Mais de 50 ônibus queimados só este ano

De acordo com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), 50 ônibus já foram incendiados em 2017, superando os números de 2016 (43). Por este tipo de incêndio não garantir seguro, o custo estimado para a reposição da frota incendiada chega R$ 22 milhões este ano, frisa a Fetranspor.

A entidade informou ainda que, devido à crise econômica e ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, não há garantia para a compra de novos veículos, que podem demorar até um ano para entrar em circulação.

Em seis meses, somente no Rio, cerca de 70 mil passageiros deixam de ser transportados em cada veículo, finalizou a Fetranspor, em nota.