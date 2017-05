Alerj vota antecipação de tributo de empresas para pagar salários no Rio

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) deve votar nesta terça-feira (2) um projeto de lei que antecipa o pagamento de parcelas que as empresas beneficiadas por incentivos fiscais devem ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (Feef), que equivale a 10% do benefício concedido. A proposta, de autoria do governo do estado, foi publicada no Diário Oficial do Legislativo nesta sexta-feira (28).

De acordo com o presidente em exercício da Alerj, André Ceciliano (PT), o texto se trata de uma medida emergencial com o objetivo de aumentar as receitas do estado nos próximos meses, para que o Rio possa pagar os salários nos próximos 60 dias.

O governador Luiz Fernando Pezão justificou a proposta citando a crise econômica enfrentada pelo Rio e a expectativa de aprovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), em tramitação no Congresso Nacional desde fevereiro.

"A proposição mostra-se, adequada a auxiliar que a administração pública estadual alcance estabilidade financeira e volte a ter previsibilidade no cumprimento de seus compromissos, inclusive de pessoal", destaca.

O texto do governo cria três opções para as empresas que quiserem participar

A proposta dá três opções para as empresas que estiverem interessadas.

Na primeira, por exemplo, as parcelas pagas ao estado em um semestre seriam antecipadas para três meses, com um desconto de 1% no valor total. Na segunda possibilidade, os pagamentos de dez meses seriam feitos em apenas cinco, com um desconto de 2,8%. Na terceira opção, as parcelas que seriam pagas em 14 meses, são antecipadas à metade, com desconto de 5,4%.

Urgência

O projeto já havia sido debatido entre o Executivo e deputados no dia 12 de abril. Na ocasião, o secretário de Estado da Casa Civil, Christino Áureo, informou que a demora na aprovação do Plano de Recuperação Fiscal em Brasília faz com que seja urgente uma ação para garantir o pagamento de servidores nos próximos meses.

Veja o projeto na íntegra.