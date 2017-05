No Dia do Trabalhador, desempregados fazem fila em busca de emprego

No Dia do Trabalho, Claudia Moraes Rocha, 49 anos, engrossou a fila dos desempregados que foram à “Festa do Trabalhador” no Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, Zona Portuária do Rio, para procurar emprego. Formada em Ciências Contábeis, ela já abre mão de uma vaga na sua área. O que quer é trabalhar: “Estou procurando qualquer coisa, não precisa ser dentro da minha área, eu só quero voltar ao mercado de trabalho.”

Neste dia 1º de maio, centenas de outros desempregados também foram ao Boulevard Olímpico para tentar se reintegrar ao mercado de trabalho. Na “Festa do Trabalhador”, evento da prefeitura do Rio que conta com shows de diversos artistas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação e de outras secretarias da Prefeitura encaminharam os trabalhadores para concorrer a vagas de emprego, além de prestar outros serviços relacionados.

O evento é realizado no momento em que a taxa de desemprego no Brasil bate novo recorde, chegando a 13,7% no primeiro trimestre de 2017, divulgou o IBGE nesta sexta-feira (28). Segundo o instituto, o desemprego já atinge 14,2 milhões de brasileiros.

Desempregados aguardam na fila buscando oportunidade de emprego

A pesquisa também mostrou que, em um ano, mais 3,1 milhões de pessoas passaram a procurar trabalho no país. É o caso de Maurício Campos, ex-operário de fábrica, que vive de bicos há um ano e meio. “Às vezes é difícil fazer um agrado para a minha filha mais nova, né? O mais velho, graças a Deus, está trabalhando agora. Mas a gente, que tem vontade de trabalhar, sempre corre atrás de alguma coisa e não falta comida na mesa. Mas tem que ter vontade. Principalmente quando você é mais velho”, afirmou.

Carla Marcília tem 47 anos e, assim como Maurício, lamentou a falta de oportunidades de trabalho para pessoas mais velhas. Segundo ela, a reforma trabalhista, aprovada na Câmara dos Deputados no final de abril, deveria “facilitar para as pessoas de mais idade". "As pessoas acham que só os mais novos precisam de emprego, mas os mais experientes inclusive têm mais responsabilidade justamente por serem mais velhos. Isso é uma coisa que deveria ser mudada”, avaliou.

No entanto, vantagem para os mais velhos não é um dos pontos da reforma trabalhista. Inclusive, entre as pessoas que foram procurar emprego na “Festa do Trabalhador”, muitas demonstraram confusão entre a reforma trabalhista e a da Previdência, que ainda será votada na Câmara, em maio.

Claudia, por exemplo, quando perguntada sobre o que vai mudar no Brasil com a reforma trabalhista, afirmou que “tem muita coisa para melhorar nessa reforma, como essa questão da idade". "Eu também me encontro nessa questão. Já tenho 49 anos e acho que as pessoas que deveriam se aposentar, que já estão no mercado de trabalho, deveriam ter uma condição melhor do que essa que eles estão propondo agora.”

E ela complementou: “Muita coisa eu ainda não sei direito porque está um pouco conturbado. Eles também não explicam direito como deveriam. Acho que é para a gente não entender mesmo.”

Sidarta Rodrigues, que fez um curso de automação industrial, já procura trabalho há dois anos. Ele também associou a reforma trabalhista com a da Previdência. “Acho que de imediato a reforma vai ser positiva. Mas a longo prazo acho que não vai ser bom, por causa da questão da aposentadoria, já que vai levar muito tempo para se aposentar, não é? Mas emprego, provavelmente, vai ter mais.”

* do projeto de estágio do JB