Manifestantes fazem ato na Cinelândia contra reformas trabalhista e da Previdência

Manifestantes participam de um ato na Cinelândia, no Centro do Rio, neste 1º de maio, Dia do Trabalhador. O protesto é contra as reformas trabalhista e da Previdência, e também contra a atuação da polícia nos atos da última sexta-feira, que usou gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral contra a multidão.

Por volta das 13 horas houve um princípio de confusão quando um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) se infiltrou no ato. Ele começou a ser hostilizado por manifestantes e foi retirado do local por integrantes da CUT.

Políticos como os deputados federais Wadih Damous (PT), Alessandro Molon (Rede) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) participam da manifestação.