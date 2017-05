Linha 1 do VLT terá operação diferenciada nesta terça-feira 

A Concessionária do VLT Carioca informa que, por conta de manutenção programada na região da Gamboa, o sistema terá operação diferenciada na linha Rodoviária-Santos Dumont entre 17h e 22h30 desta terça-feira, 2 de maio.

As paradas Equador, Pereira Reis e Gamboa, que realizam serviço de passageiros no sentido Rodoviária para Santos Dumont, estarão fora de operação nesse horário (de 17h às 22h30). Usuários com origem ou destino nessas paradas podem se dirigir à Rodoviária, Cordeiro da Graça, Santo Cristo ou Cidade do Samba.

Por conta desta operação, os trens farão serviço em uma única via entre Parada dos Navios e Rodoviária, tanto no sentido Rodoviária quanto Santos Dumont. Com isso, os intervalos poderão ser maiores no trecho e horário das atividades.

Antes de 17h e após 22h30, o serviço será normal em todas as paradas, ajustando eventualmente circulação e intervalos.

Avisos serão veiculados nas redes sociais do VLT e no mobiliário urbano das paradas. Agentes também estarão disponíveis para informar o público nos trens e locais de embarque.

Não há alterações na operação da linha 2, que terá circulação normal de 6h às 14h.