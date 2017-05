Homem com 13 mandados de prisão é capturado no Morro do Urubu

Policiais da 24ª DP (Piedade) prenderam, no sábado (29), Washington da Conceição Vianna, em cumprimento a 12 mandados de prisão preventiva e por condenação, expedidos pelas Justiças do Estado do Espírito Santo e da Comarca de Mimosa do Sul, daquele estado, pelos crimes contra o patrimônio, como roubos, furtos e estelionato.

Contra ele também havia mandado de prisão expedido pelo juizo da Comarca de São Gonçalo.

Segundo as informações, Washington foi capturado no Morro do Urubu, onde se escondia para dificultar o cumprimento das ordens prisões judiciais, tendo em vista que naquela localidade existe atuação de traficantes de drogas fortemente armados.