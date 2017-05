Acusado de praticar estupros é preso em Barra do Piraí

Policiais da 88ªDP (Barra do Piraí), com apoio da 91ªDP (Valença) e policiais do DPO de Conservatória, prenderam, no sábado (29), Júlio Cesar dos Reis Gouveia, 22 anos , em cumprimento a mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça, pela prática do crime de estupro.

Júlio é acusado de participar de tentativa de estupro de duas mulheres no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, crime praticado no dia 4 de fevereiro deste ano.

O criminoso foi encontrado no interior da casa de sua irmã. Ao perceber a ação policial, ele tentou fugir mas foi rapidamente imobilizado e conduzido até a sede da delegacia.