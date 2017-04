Prefeitura do Rio lança o Programa de Segurança Integrada de Jacarepaguá

O prefeito Marcelo Crivella, com o secretário municipal de Ordem Pública Paulo Amendola, lançou no sábado, 29, o Programa de Segurança Integrada de Jacarepaguá. Com o objetivo de integrar forças de segurança pública para prevenir e combater a violência na região, o plano surgiu após encontro com representantes locais que relataram problemas vividos pela população. Cerca de 300 pessoas participaram do lançamento do projeto, entre elas lideranças comunitárias e autoridades de diversos órgãos municipais e forças policiais. No evento, o prefeito anunciou que parte das 250 motocicletas doadas à Guarda Municipal pelo Grupo Multiplan (que administra o BarraShopping) irá reforçar o patrulhamento das vias da região.

- Esse movimento demonstra um esforço concentrado para a situação de Jacarepaguá que estava difícil em relação à segurança. Tenho certeza de que esse projeto vai trazer muitos benefícios à população, e de que vamos poder levar esse modelo para outras áreas da cidade. A previsão é de que os guardas municipais estarão nas ruas atuando nestas motocicletas em aproximadamente 45 dias - avisou Paulo Amendola, à frente da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), responsável pela elaboração do plano.

Seguindo a missão de integrar a Prefeitura com as forças de segurança, Marcelo Crivella destacou: “Esse plano de segurança que nos foi solicitado é para o município. Com essa ação, poderemos ajudar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e também fazer a nossa parte com a Guarda Municipal e com as nossas ações de cidadania, cuidando das pessoas, das ruas, do meio ambiente”.

A apresentação do projeto renovou a expectativa de moradores e pessoas que trabalham e frequentam a região. É o que garante o superintendente regional de Jacarepaguá, Flávio Caland. “Saio daqui animado, com a esperança de que a segurança vai melhorar, principalmente com essa missão de integrar o município com o Estado. Nosso intuito é auxiliar na segurança pública dos grandes centros e entradas de comunidades, e no ordenamento urbano. Isso vai melhorar muito o dia a dia da população. Além disso, vai tirar a sobrecarga da Polícia, para que possa agir em ocorrências mais graves”, disse.