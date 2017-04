GM-Rio atua com 183 agentes no jogo entre Flamengo e Fluminense

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) vai atuar com 183 agentes, sendo 35 de trânsito, no patrulhamento do clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, que acontece às 16h deste domingo (30/04), no Estádio do Maracanã.

As ações preventivas começaram ao meio-dia, para coibir o estacionamento irregular no entorno do estádio.

Durante a partida, guardas municipais estarão localizados em pontos estratégicos para atuar no ordenamento urbano e do trânsito, além da fiscalização das posturas municipais.