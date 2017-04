Segurança Presente cumpre mais de 1,1 mil mandados

As operações Segurança Presente – que reforçam o policiamento na Lapa, Méier, Aterro do Flamengo, Lagoa e Centro – já cumpriram mais de 1,1 mil mandados de prisão. Desse total, cerca de 450 foram por roubo, 215 por furto, 80 por homicídio e 145 por tráfico.

A área com maior número de foragidos da Justiça capturados é a Lapa, com mais de 600. No total, as ações do Segurança Presente, realizadas no Centro, Méier, na Lagoa Rodrigo de Freitas e no Aterro, também prenderam quase 10 mil pessoas em flagrante.

Nas áreas, o policiamento é feito a pé, de bicicleta e de moto, em trios, formados por policiais militares e agentes civis, que filmam todas as abordagens para assegurar a transparência e dar legitimidade à operação. As equipes também são monitoradas por GPS.

No dia 1º de dezembro de 2015, foi iniciada no Méier, na Lagoa e no Aterro a Operação Segurança Presente, uma parceria entre o Estado e o Sistema Fecomércio RJ. Em 4 de julho do mesmo ano, a ação chegou ao Centro, também com apoio da Prefeitura do Rio. As operações foram inspiradas na Lapa Presente, iniciada em 2014.

As operações contam com PMs da ativa e da reserva e agentes civis egressos das Forças Armadas.