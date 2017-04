Saúde divulga informe epidemiológico sobre a febre amarela

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do RJ informa:

*Número de casos confirmados de febre amarela silvestre em humanos no estado do RJ por município de residência: 11

- 7 casos - Casimiro de Abreu, sendo um óbito

- 1 caso - São Fidélis

- 1 caso - São Pedro da Aldeia* - (*paciente contraiu a doença em viagem à zona rural de Casimiro de Abreu)

- 1 caso - Porciúncula*, sendo um óbito - (*local de infecção em investigação)

- 1 caso - Maricá, sendo um óbito - (*área rural do município)

*Número de localidades com casos confirmados de febre amarela em macacos: 2

- São Sebastião do Alto

- Campos dos Goytacazes

*Total de doses de vacina contra febre amarela disponibilizadas aos 92 municípios:

- 4.695.625 doses*

*A distribuição de doses entre os municípios obedece aos critérios técnicos estabelecidos com base na avaliação do cenário epidemiológico, capacidades operacional e de armazenamento dos municípios, além do número de habitantes elegíveis para imunização, para que as prefeituras possam organizar suas estratégias de vacinação.

**A orientação da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, emitida por meio de notas técnicas enviadas aos 92 municípios, é para que a prioridade de imunização esteja voltada para a população que vive em áreas próximas às matas e zonas rurais e quem se desloca para essas áreas, uma vez que a doença está sendo transmitida por vetores silvestres.