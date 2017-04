Operação Segurança Presente captura oito assaltantes na Lagoa e na Lapa

Na tarde de sexta-feira (28/4), agentes da Operação Lagoa Presente prenderam Marcio Vinicius Lopes, de 18 anos, e apreenderam três adolescentes por roubo. Os policiais militares receberam informações por rádio de que suspeitos teriam roubado celulares e embarcado em um ônibus que seguiu pela Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa. A equipe abordou o coletivo e encontrou com o grupo quatro celulares e um canivete. Embaixo do banco em que eles estavam sentados os agentes encontraram também uma faca. As vítimas reconheceram os quatro jovens como autores do crime. Eles foram conduzidos à 14ª DP (Leblon), onde os menores foram apreendidos por roubo e Marcio Vinicius autuado pelo mesmo crime e por corrupção de menores. Na delegacia, foi verificado que contra um dos adolescentes havia um mandado de busca e apreensão pendente por roubo.

Agentes da Operação Lapa Presente prenderam, na madrugada deste sábado (29/4), Jeremias Santos dos Anjos, de 23 anos, e João Vítor Gil, de 20 anos. Uma equipe recebeu informações de que dois homens roubaram uma mochila, ameaçando a vítima como uma faca, e seguiram em direção a Praça Tiradentes. Os policiais militares conseguiram localizar os suspeitos e com eles foram encontrados os pertences roubados. A dupla foi encaminhada para a 5ª DP (Mem de Sá) e autuada por roubo.

Na mesma madrugada, policiais militares da operação foram acionados por uma vítima de furto de celular, na Rua do Lavradio. Os agentes realizaram buscas e localizaram os autores do crime. Ramon da Silva Marcedo, de 19 anos, que há um ano foi preso pelo mesmo crime, e Mycke Lucas Fernandes, de 19 anos, foram conduzidos à 5ª DP (Mem de Sá) e autuados por furto.

Centro Presente prende foragido da Justiça

Agentes da Operação Centro Presente capturaram, na noite de ontem (28/4), o foragido da Justiça Pablo Soares, de 34 anos. Ele foi abordado na Avenida Presidente Vargas e após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi verificado que contra ele havia um mandado pendente por Crimes contra o Patrimônio. Pablo, que possui passagens pela polícia por latrocínio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e corrupção de menores, foi conduzido à 4ª DP (Praça da República).

Balanço

Até a noite desta quinta-feira (27/4), os agentes das Operações Lapa, Méier, Aterro, Lagoa e Centro Presente efetuaram 9.995 prisões, sendo 5.453 por posse e uso de entorpecentes, e já cumpriram 1.115 mandados de prisão. Também foram conduzidas à delegacia 292 pessoas por porte de arma branca e 45 por porte de arma de fogo, 596 por roubo e 534 por furto.