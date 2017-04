Operação Centro Presente prende três foragidos da Justiça

Agentes da Operação Centro Presente recapturaram, na noite desta quinta-feira (27/4), Diogo de Alcântara Moreira, de 29 anos. Ele foi abordado na Avenida Presidente Vargas, após tentar fugir ao perceber a aproximação policial. Ele foi encaminhado à 4ª DP (Praça da República) para ser identificado. Na delegacia, foi verificado que Diogo, que possui quatro passagens por roubo, estava evadido da Casa do Albergado Crispim Ventino desde dezembro do ano passado. A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá).

Na manhã de ontem (27/4), agentes da operação prenderam Washington Luiz de Oliveira, de 32 anos. Ele foi abordado no Terminal Rodoviário Procópio Ferreira e após pesquisa ao sistema de segurança foi apurado que contra ele constava um mandado de prisão por associação ao tráfico de drogas. Ele foi conduzido à 4ª DP (Praça da República).

Na tarde de ontem, policiais militares da Operação Centro Presente capturaram outro foragido da Justiça. Carlos Alexandre Siqueira Pinto, de 21 anos, foi abordado no Terminal Rodoviário Procópio Ferreira, na Central do Brasil, e, após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi verificada a existência de um mandado pendente pelo crime de roubo majorado. Carlos, que possui duas passagens pela polícia por roubo, foi conduzido à 4ª DP (Praça da República).

Durante patrulhamento na Avenida Presidente Vargas, policiais militares da Operação Centro Presente receberam informações de que dois homens em atitude suspeita estavam dentro de um ônibus que acabara de passar na via. Os agentes entraram no veículo e abordaram dois suspeitos. Com eles foi encontrado um simulacro de pistola. A ocorrência foi encaminhada à 4ª DP (Praça da República), onde o material ficou apreendido e um inquérito foi instaurado para apurar o fato.

Balanço

Até a noite deste domingo (23/4), os agentes das Operações Lapa, Méier, Aterro, Lagoa e Centro Presente efetuaram 9.971 prisões, sendo 5.453 por posse e uso de entorpecentes, e já cumpriram 1.109 mandados de prisão. Também foram conduzidas à delegacia 290 pessoas por porte de arma branca e 44 por porte de arma de fogo, 595 por roubo e 524 por furto.

Conheça a Operação Segurança Presente

As Operações Segurança Presente foram inspiradas na bem sucedida Lapa Presente, iniciada em 1º de janeiro de 2014. Em 1º de dezembro de 2015, foi iniciada a operação no Méier, na Lagoa Rodrigo de Freitas e no Aterro do Flamengo. A Operação Segurança Presente é uma iniciativa de interesse público - fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Sistema Fecomércio RJ. No dia 4 de julho de 2016, a operação ampliou e chegou ao Centro do Rio.

A operação Segurança Presente conta com a participação de policiais militares da ativa e da reserva e agentes civis egressos das Forças Armadas. Vários órgãos atuam coordenados na ação: Polícia Militar, Polícia Civil, Comando Militar do Leste, Guarda Municipal, secretarias municipais de Ordem Pública, de Desenvolvimento Social, de Conservação, de Transportes e Comlurb.

Para fortalecer a credibilidade das ações, além das abordagens serem filmadas, as equipes também são monitoradas por GPS.