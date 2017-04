Mulher é presa tentando sair de hospital com bebê em sacola

Policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (28), Aline de Jesus Pereira, pelo crime de subtração de incapaz.

Segundo os agentes, o porteiro do hospital, em Mesquita, onde a mãe da criança estava internada, flagrou a acusada saindo com uma sacola, momento que escutou choro de um bebê.

O porteiro resolveu abordar Aline, e constatou que havia uma criança no interior da sacola. De acordo com as informações, o bebê foi retirado do quarto no momento em que a mãe estava dormindo.