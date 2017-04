Morre radialista atingida por carro alegórico durante carnaval no Rio

A radialista Elizabeth Ferreira Joffe, de 55 anos, que se feriu no acidente com o carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti, durante a abertura do desfile do Grupo Especial, na Marques de Sapucaí, morreu neste sábado (29). Ela estava internada no Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão.

Elizabeth trabalhava como repórter de pista da Ativa FM e foi atingida pelo carro alegórico da escola. Outras 19 pessoas se feriram no episódio.

Em nota, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) informou manifestar "mais profundo pesar pelo falecimento da radialista Liza Carioca". "Nos solidariezamos com todos seus familiares e amigos neste momento de dor", diz o texto.

Peritos fazem análise no local do acidente

Também por meio da assessoria, a Paraíso do Tuiuti informou que a escola está "profundamente consternada com o falecimento da senhora Elisabeth Joffe". No texto, a agremiação diz ainda que "a diretoria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti lamenta o ocorrido e presta as mais sinceras condolências aos familiares e amigos".

"Desde o fatídico episódio, a agremiação não se furtou em arcar com os custos do tratamento médico e oferecer apoio irrestrito ás vítimas com sequelas e ferimentos graves. Declaramos luto e mais uma vez lamentamos que as consequências do acidente tenham sido as piores possíveis", complementa a escola de samba.