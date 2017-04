Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas em Resende 

Policiais da 89ª DP (Resende) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (28), Valdemar Gomes Marques e sua namorada Thaís Miranda Fonseca, pelo crime de tráfico de drogas.

Os agentes realizavam diligências Rua Luís de Camões, bairro Alambari, quando abordaram duas pessoas em atitude suspeita. Com Valdemir foi encontrado R$ 50 em espécie e com o outro, um usuário, um sacolé com cocaína.

Os policiais foram até a residência do suspeito e encontraram Thais, No interior do imóvel foi apreendida uma balança de precisão, 11 pedaços de cocaína pura, além de material para endolação de drogas.