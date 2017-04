Capturado acusado de roubar taxista em Rio Claro

Policiais da 168ª DP (Rio Claro) prenderam, na sexta-feira (28/04), Jonysthon Whoster Vianna, conhecido como Jony ou WS, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única da Comarca do município, pelo crime de roubo.

Os agentes chegaram até o criminoso após receberem uma denúncia anônima informando que Jony estaria escondido no Bairro Monsuaba, em Angra dos Reis.

Segundo as informações, Jony é acusado de roubar um taxista, crime praticado no início de abril, em Rio Claro, e também é suspeito de praticar outros roubos na região em companhia de seu primo Alex da Silva Lobo, preso na semana passada por policiais civis, também no Bairro de Monsuaba.

Jony foi reconhecido pela vítima do roubo e, em seu poder, os agentes arrecadaram parte do material roubado. Em depoimento, ele confessou o delito, alegando ter agredido o taxista durante o assalto porque havia consumido drogas.