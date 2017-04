Ação conjunta prende acusado de tentar matar PMs da UPP do Lins 

Agentes da 26ª DP (Todos os Santos), em conjunto com policiais militares da UPP do Lins, identificaram e prenderam, na madrugada deste sábado (29) José Cleberson da Costa Anulino, conhecido como Chell, 25 anos. Ele é acusado de ter participado da tentativa de homicídio contra três policiais militares da UPP/Lins, fato ocorrido no último dia 18 de abril.

Segundo as informações, os policiais entraram na comunidade da Árvore Seca para recuperar um veículo de carga, que estava sendo roubado naquele momento, quando foram recebidos a tiros pelos bandidos.

O delegado Jader Amaral, titular da 26ª DP representou pela prisão de Chell, que foi concedida, nesta madrugada, pelo plantão judiciário da capital. As investigações apontam que o criminoso chefiava o grupo criminoso responsável por roubar cargas nas proximidades da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá.

Segundo o delegado Jader Amaral, a prisão de Chell deve desestabilizar a organização criminosa que atua na região. O delegado disse ainda que o trabalho desenvolvido pela equipe visa reduzir os índices de roubo de carga bem como dar uma resposta a ações praticadas por criminosos que vem vitimando covardemente policiais no estado do Rio de Janeiro.