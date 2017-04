Ressaca do mar fecha Ciclovia Tim Maia no Rio

A prefeitura do Rio iniciou às 15h30 de hoje (28) a interdição da Ciclovia Tim Maia, no trecho entre São Conrado e a Barra da Tijuca. A medida foi tomada devido ao registro de ondas com mais de 2 metros (m) de altura, com período de pico maior do que 15 segundos, um dos protocolos para o fechamento da ciclovia. Equipes do Centro de Operações e do Alerta Rio monitoram as condições do tempo, devido à ressaca do mar.

A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca que abrange o litoral do Rio de Janeiro, com duração até as 21h deste sábado (29). As ondas na orla do Rio podem atingir até 3 m de altura. As condições do mar e de ventos são os principais critérios de ativação das ações de resposta da prefeitura do Rio para garantir a segurança dos usuários. Os protocolos são: caso os sensores marítimos indiquem ocorrência de ondas com altura igual ou maior que 2 m, e com período de pico igual ou maior a 15 segundos; ou os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrem ventos iguais ou superiores a 90 quilômetros por hora.

A prefeitura recomenda que a população evite permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca e respeite as orientações da sinalização de fechamento ou de agentes públicos na ciclovia.

Caso necessário, os moradores do Rio ou turistas podem ligar para o Corpo de Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Central de Atendimento da Prefeitura (1746).